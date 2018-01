Líder do Hamas ameaça dar "lição inesquecível" a Israel O chefe espiritual do Hamas, Ahmed Yassine, afirmou neste domingo que o seu movimento dará uma "lição inesquecível" a Israel, que tentou matá-lo no sábado através de um bombardeio aéreo em Gaza. "Vamos continuar a resistir e daremos ao inimigo uma lição inesquecível, Israel vai pagar muito caro pelo que fez", declarou Yassine perante centenas de palestinos que foram a sua casa felicitá-lo por ter escapado à tentativa de eliminação. O fundador do Hamas acrescentou que a resposta a esta tentativa de assassinato caberá à ala militar do seu movimento islâmico radical, as Brigadas Ezzedine Al-Qassam. "As Brigadas decidirão quando e onde, isso é a eles que cabe", disse Yassine. O fundador e líder espiritual do Hamas, de 68 anos, foi ferido no sábado sem gravidade num ataque aéreo israelense contra um apartamento em Gaza. O ataque aconteceu logo após o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, apresentar a Yasser Arafat seu pedido de renúncia. As informações são da Agência Brasil.