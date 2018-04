Líder do Hamas chega ao Irã para visita

Segundo a agência semioficial de notícias, Haniyeh vai se reunir com líderes iranianos, apesar do que a Fars chamou de esforços de países do Golfo, como Catar e Kuwait, de interromper a visita.

Alguns integrantes do Hamas querem que o grupo participe da ampla ascensão iniciada pelos levantes da Primavera Árabe. Para isso, o Hamas precisa de novos amigos entre os Estados do Golfo, que têm estado em atrito com o Irã.

Mas outros membros do movimento gostariam de manter seu relacionamento com Teerã, que ajudou o Hamas no momento em que o grupo tinha poucos amigos no mundo árabe. As informações são da Associated Press.