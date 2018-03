Líder do Hamas diz que AP não tenta deter ataques a israelenses A Autoridade Palestina não tentou fazer com que o grupo militante Hamas promovesse ataques - incluindo os praticados com homens-bomba - contra israelenses, afirmou hoje o líder espiritual do grupo em entrevista à TV de Israel. O líder, xeque Ahmed Yassin, que vive em cadeira de rodas, disse que a Autoridade Palestina na verdade não ajudou o grupo a levar a cabo os ataques suicidas, mas deu uma aprovação tácita ao não tomar nenhuma atitude para deter os atentados. Ao ser perguntado por um jornalista da TV israelense que tipo de assistência a Autoridade Palestina deu ao Hamas, Yassin, envolto em um cobertor marrom, afirmou: "Eles fecham o olho ou viram as costas." Israel tem acusado com freqüência a Autoridade Palestina incluindo seu líder, Yasser Arafat - de estar envolvida em "terrorismo", acusações que os palestinos negam com veemência.