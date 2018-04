Líder do Hamas elogia Obama em questão palestina

"Lidar com o Hamas e com todas as forças da resistência palestina é algo que precisa ser baseado no respeito à vontade do povo palestino e sua escolha democrática, não baseado em impor condições", afirmou Meshal. O chefe do Hamas evitou qualquer menção aos eventos recentes no Irã, embora o grupo receba apoio do regime de Teerã. Os EUA e vários países europeus consideram o Hamas uma organização terrorista e disseram que abrirão conversações políticas com o grupo somente após a organização reconhecer a existência do Estado de Israel e renunciar à violência.