Líder do Hamas morre em confroto com forças de Israel As tropas de Israel entraram em confronto, nesta madrugada, com militantes palestinos que estavam escondidos em um prédio residencial de cinco andares, em Naplusa, a maior cidade da Cisjordânia. Depois de duas horas de combate morreram um soldado israelense e um palestino, identificado como Mohammed Hanbali, dirigente da área militar do grupo islâmico Hamas. Outros três palestinos foram presos. Depois do confronto, as forças israelenses implodiram o edifício onde os palestinos estavam escondidos.