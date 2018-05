Líder do Hamas não concorrerá à reeleição O Hamas, grupo islâmico que controla a Faixa de Gaza, confirmou ontem que seu líder, Khaled Meshal, não concorrerá à reeleição. Em um comunicado oficial, a organização pediu, no entanto, que ele reveja sua decisão. Segundo o Hamas, a escolha do comandante precisa ser feita pelo movimento como um todo, não por um só homem. Ainda não se sabe quando serão as eleições para escolher o novo líder do grupo, mas Ismail Haniyeh, atual líder do Hamas em Gaza, é tido como o sucessor natural.