Líder do Hezbollah diz que negociações estão 'mortas' O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, o xeque Hassan Nasrallah, elogiou hoje a decisão da Liga Árabe de suspender as negociações de paz com Israel, dizendo que a única opção para os palestinos é a resistência armada contra o Estado de Israel. Nasrallah disse hoje que finalmente os líderes árabes perceberam que as negociações com Israel estão "mortas".