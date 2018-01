Líder do Hezbollah faz a primeira aparição desde guerra com Israel O líder do Hezbollah fez sua primeira aparição pública desde a guerra da sua organização com Israel, que teve início no dia 12 de julho. O xeque Hassan Nasrallah subiu no palco perante uma multidão nos subúrbios bombardeados de Beirute. Centenas de milhares de pessoas lotaram o local onde o líder da guerrilha deve fazer um discurso histórico sobre as armas do grupo. A multidão gritou saudando Nasrallah, que apareceu acenando, cercado por seus guarda-costas, enquanto um homem dizia no microfone que "o líder chegou".