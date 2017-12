Líder do Hizbollah ameaça fazer derramamento de sangue O líder do grupo radical islâmico Hizbollah, xeque Hassan Nasrallah, ameaçou nesta quinta-feira fazer um derramamento de sangue se continuarem as ofensas ao profeta Maomé. "Agora protestamos contra as ofensas através das palavras e das manifestações, mas, se tivermos que escolher entre a humilhação e a guerra, não escolheremos a humilhação", advertiu o xeque Nasrallah diante de milhares de pessoas reunidas para a celebração da Ashura, a festividade mais importante do calendário xiita. Nasrallah disse que "não haverá compromissos enquanto não pedirem desculpas", e falou que o presidente americano, George W. Bush, e a secretária de Estado, Condoleezza Rice, deveriam "se calar". Rice acusou Damasco e Teerã de explodir a cólera dos muçulmanos após a publicação das vinhetas. "Morte aos EUA", "Morte a Israel" e "Profeta de Deus, estamos a teu serviço", gritavam os manifestantes enquanto o líder do Hizbollah falava. Nasrallah pediu ao Parlamento europeu para adotar "uma lei que proíba os atentados contra as religiões e seus valores sagrados". Além disso, o líder xiita pediu aos libaneses para dialogar, assumir suas responsabilidades, se sentar ao redor de uma mesa para discutir todos os assuntos a fim de reforçar a paz civil e estabelecer boas relações com a Síria, independentemente das investigações sobre a morte do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri. Nasrallah disse que o Líbano necessita de "todos os seus filhos" já que "nenhuma comunidade, qualquer que seja seu tamanho, pode ser ignorada". O líder fundamentalista pediu "desculpas" pelos incidentes de domingo no bairro cristão de Achrafieh, onde manifestantes enfurecidos queimaram o consulado da Dinamarca e atacaram igrejas, propriedades privadas, comércios, bancos e veículos durante um protesto contra as charges. Nasrallah pediu ao mundo árabe e muçulmano para ser solidário com os palestinos e sírios frente às pressões internacionais, com o povo iraquiano, que tenta decidir seu próprio destino, e com o Irã, que "tem direito a desenvolver suas capacidades, entre elas a nuclear". A Ashura lembra o martírio do imame Hussein há 1300 anos na cidade iraquiana de Karbala.