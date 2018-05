Líder do Iêmen aceita acordo para renunciar em 30 dias SANAA - A emissora de televisão estatal informou neste sábado, 23, que o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, concordou com uma proposta de mediadores do Conselho de Cooperação do Golfo de renunciar ao cargo dentro de 30 dias e passar o poder para seu vice, em troca de imunidade. A emissora informou que o Ministério de Relações Exteriores do país entregou a aceitação do governo aos mediadores.