Líder do Irã amplia prazo para investigar suposta fraude O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, concordou hoje em dar mais cinco dias à autoridade eleitoral do país para examinar as reclamações de fraude na eleição presidencial, informou a agência de notícias "ISNA". Também hoje, o Conselho de Guardiães, que tem entre suas atribuições monitorar o processo eleitoral no Irã, descartou anular os resultados das eleições presidenciais de 12 de junho. No dia anterior, o órgão admitiu que irregularidades poderiam ter alterado a contagem de votos no país. As informações são da Dow Jones.