Líder do Irã faz advertência contra ataque militar e embargo

TEERÃ - O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, declarou nesta sexta-feira, 3, que o país não vai ceder à pressão internacional para abandonar sua trajetória nuclear e ameaçou com retaliações contra as sanções que visam a afetar as exportações de petróleo iraniano.

"Ameaçar o Irã e atacar o Irã somente vai prejudicar a América... Sanções não terão nenhum impacto sobre nossa determinação de seguir nosso caminho... em reposta a ameaças de embargo petrolífero e guerra, nós temos nossas próprias ameaças a impor no momento adequado", declarou Khamenei a fiéis, em pronunciamento transmitido ao vivo pela televisão estatal.

"Não tenho nenhum medo de dizer que vamos apoiar e ajudar qualquer nação ou grupo que queira confrontar e lutar contra o regime sionista (Israel)", completou. Os comentários foram feitos durante uma cerimônia religiosa.

Khamenei, que tem a palavra final sobre assuntos de Estado, afirmou que o Irã ajudou o grupo militante libanês Hezbollah e os palestinos do Hamas em suas lutas contra Israel, e ajudará outros que fizerem o mesmo. Ele disse que Israel é um "câncer" e "será extirpado."