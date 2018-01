Líder do novo governo diz que regime Taleban acabou O líder do governo interino do Afeganistão, Hamid Karzai, disse que a entrega de Kandahar representou o fim do regime Taleban. "O regime Taleban acabou. A partir de hoje, eles não mais são parte do Afeganistão", disse Karzai em entrevista concedida pelo telefone à Associated Press. Karzai informou ainda que o líder supremo do Taleban, mulá Mohammed Omar, está desaparecido e será preso quando encontrado. "Não tenho idéia da localização do mulá Omar, mas com certeza quero prendê-lo. Ofereci a ele todas as chances para formalmente negar o terrorismo e agora o tempo se esgotou. Ele é um fugitivo da justiça", afirmou Karzai. O Taleban iniciou hoje sua saída de Kandahar, o último reduto do regime no Afeganistão, após dois meses de iniciados os ataques norte-americanos no país e do avanço das forças de oposição. Karzai afirmou que estabeleceu uma comissão tribal para entrar em Kandahar e assumir o controle da cidade nos próximos dias. Leia o especial