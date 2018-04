Líder do Senado assume presidência interina do Gabão A líder do Senado do Gabão, Rose Francine Rogombe, tomou posse hoje como presidente interina do país. Com isso, pela primeira vez em mais de 40 anos, Omar Bongo não esteve liderando a nação. Bongo morreu na segunda-feira, aos 73 anos, após sofrer uma parada cardíaca em um hospital espanhol, onde era tratado havia semanas. A nomeação de Rose estava prevista na Constituição e ela deve convocar eleições em 45 dias, segundo a presidente da Corte Constitucional, Marie-Madeleine Mborantsuo.