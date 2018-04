Líder do Sendero é preso no norte do país O comandante de uma das facções remanescentes da milícia maoista Sendero Luminoso foi capturado no domingo em uma selva no norte do Peru. Florindo Flores, ou "camarada Artêmio", é acusado de coordenar pelo menos 500 ações "subversivas" e pelas mortes de mais de 50 pessoas nos últimos 5 anos. O governo americano considerou a prisão uma "vitória importante". As autoridades peruanas agora concentram suas buscas no "camarada José", líder da outra facção ativa do Sendero Luminoso.