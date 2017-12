Líder do Sinn Fein visitará Fidel Castro O presidente do Sinn Fein, o irlandês Gerry Adams, se reunirá no domingo em Havana com o presidente cubano Fidel Castro durante uma visita de três dias à ilha caribenha. Segundo fontes do partido Sinn Fein, braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), Adams inaugurará, junto com Fidel, um monumento em homenagem aos separatistas republicanos mortos após uma greve de fome na prisão irlandesa de Maze em 1981. Na ocasião, Adams - que estará acompanhado de Gerry Kelly, membro da Assembléia para a Irlanda do Norte - também visitará o hospital Juan Márquez e a Faculdade Latino-Americana de Estudos Médicos de Cuba. A visita do líder do Sinn Fein se realiza quatro meses após a prisão na Colômbia de um dos representantes desse partido em Cuba, Niall Connolly, ao lado de dois outros militantes do IRA.