Líder do Taleban paquistanês está morto, diz ministro Hakimullah Mehsud, líder do grupo extremista conhecido como Taleban paquistanês, está morto, afirmaram hoje o ministro de Interior do Paquistão, Rehman Malik, e uma fonte nos serviços secretos do país asiático. Porém, em mensagens enviadas hoje à agência de notícias Associated Press, nenhum dos dois forneceu detalhes sobre as circunstâncias da morte nem disseram quando Mehsud teria morrido. Trata-se da primeira vez que autoridades paquistanesas afirmam categoricamente que o líder da organização rebelde está morto.