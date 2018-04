Líder egípcio rejeita renunciar e pede retirada de ultimato que vence hoje

O presidente do Egito, Mohamed Morsi, propôs ontem reformas constitucionais, a convocação de eleições parlamentares antecipadas e garantiu que não renunciará. Um ultimato dado pelos militares para que ele chegue a um acordo com opositores se esgota às 17 horas de hoje (meio-dia pelo horário de Brasília). Caso Morsi não consiga, o Exército planeja dissolver o Parlamento e suspender a Constituição. Milhões de pessoas voltaram ontem às ruas em protesto contra o governo, eleito há um ano. Houve confrontos e pelo menos 23 pessoas morreram em todo o país, segundo a Associated Press. Na Praça Tahrir, milhares de manifestantes que pediam a renúncia de Morsi se concentraram durante todo o dia. Ao mesmo tempo, um outro protesto em Nasr City reuniu partidários do presidente. Em discurso em rede nacional, Morsi se disse disposto a sacrificar seu sangue pela "legitimidade", mantendo o suspense sobre o futuro político do país.

Nas ruas da capital, antes da violência explodir nos arredores da Universidade do Cairo, o clima era festivo, com manifestantes fazendo carreatas e ostentando bandeiras do país. "Estamos felizes porque faltam 24 horas para Morsi sair do poder", afirmou o comerciante Ahmed Mahfuz, de 27 anos.

Se Morsi não encontrar uma saída para tirar o país da crise, o Exército tomará medidas para resolver o impasse político, entre elas a instalação de um conselho interino composto por civis, a dissolução do Parlamento e a suspensão da Constituição.

Ao longo do dia, a impressão era de que as horas de Morsi estavam contadas. Pelo menos seis ministros, entre os quais a do chanceler Mohamed Kamel Amr, além dos porta-vozes da presidência e do governo, renunciaram antes do fim do ultimato.

Na segunda-feira, o general Abdel Fattah al-Sisi exigiu que o governo "atenda às demandas do povo", que pede novas eleições. À noite, a presidência pediu que as Forças Armadas retirassem o ultimato.

Minutos depois, o presidente discursou em rede nacional e lembrou ter sido eleito pela maioria dos egípcios. "Fui eleito pelo povo em eleições justas", afirmou. "Não tenho outra opção além de assumir a responsabilidade. Vou continuar guardião da legitimidade."

O presidente disse que as manifestações que levaram milhões de egípcios a pedir sua renúncia foram orquestradas por setores militares ligados ao antigo regime de Hosni Mubarak. Por isso, não teriam intenções democráticas.

Em resposta, Morsi garantiu que permanecerá no poder. "Se o preço da salvaguarda da legitimidade é o meu sangue, então, estou preparado para sacrificar meu sangue pela causa", disse. "Não caiam na armadilha. Não abandonem a legitimidade. Sou o guardião dessa legitimidade."

Enquanto Morsi se defendia, setores da oposição já preparavam o caminho da transição política. À tarde, o prêmio Nobel da Paz de 2005, Mohamed ElBaradei, um dos líderes da Frente 30 de Junho, confirmou que apresentará, em nome da oposição, uma alternativa para a queda do governo. Setores oposicionistas, porém, estão divididos sobre apoiar ou não o ultimato do Exército, com receio de que os militares, que determinaram os rumos do país durante muito tempo, retornem ao poder por meio de um golpe de Estado.