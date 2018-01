Líder espiritual de grupo terrorista iraquiano é preso O mulá Krekar, líder espiritual do grupo radical iraquiano Ansar al-Islam, foi preso, seu irmão disse à Associated Press. A polícia foi à casa de Krekar pela manhã e o levou a uma delegacia de Oslo, disse Khalid Faraj Ahmad. O Ansar al-Islam, grupo com cerca de 600 membros, atua nas montanhas do norte do Iraque e é considerado terrorista pelo governo dos Estados Unidos e pela ONU. Krekar, cujo nome original é Najm al-Din Faraj Ahmad, sempre negou ligações com a Al-Qaeda, mas já se referiu a Osama bin Laden como ?um bom muçulmano?. O mulá também vem negando outras acusações, como ataques recentes a bomba no Iraque o contrabando de drogas na Jordânia. Krekar vive na Europa desde 2002, quando o Irã se recusou a deixá-lo entrar no país. Ele já foi preso anteriormente, na Holanda e na Noruega.