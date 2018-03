Líder francês é recebido como herói em Timbuctu

A breve visita de Hollande foi anunciada apenas na véspera pelo Palácio do Eliseu, por razões de segurança. Antes, as Forças Armadas francesas realizaram uma operação "pente fino" em Timbuctu à procura de extremistas, de armas e explosivos - tudo para impedir atentados. O presidente chegou à cidade na manhã de ontem, menos de uma semana após a tomada do centro urbano histórico e conhecido por seu patrimônio arquitetônico e literário.

Nas ruas, os moradores o receberam como um líder em triunfo. Acompanhado de ministros e de um aparato militar, o presidente francês caminhou pelas ruas da cidade, confraternizou com a população e recebeu um camelo de presente. "Vou utilizá-lo tanto quanto puder como meio de transporte", brincou.

Mais tarde, o francês visitou a biblioteca da cidade, cujos manuscritos islâmicos, considerados Patrimônio Histórico pela Unesco, foram parcialmente destruídos antes da retirada dos jihadistas. Em discurso, Hollande afirmou: "O que fizemos foi para liberar e também para garantir a liberdade de culto e permitir que o patrimônio seja preservado", disse.

Ele advertiu que as tropas francesas e estrangeiras não permanecerão no Mali por tempo indeterminado. "As autoridades do Mali querem retomar a integridade territorial que lhe foi retirada. Estaremos ao seu lado para acabarmos essa missão. Mas nossos amigos africanos farão o trabalho que nós fizemos até aqui." Tropas francesas e malinesas seguiam ontem para o nordeste, em busca de jihadistas que fugiram para a região de montanhas da Província de Kidal.