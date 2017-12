Líder governista diz que De la Rúa vai renunciar O líder do bloco governista no Senado argentino, Carlos Maestro, disse que em conversa com o presidente Fernando de la Rúa este teria afirmado que nas próximas horas enviaria sua renúncia ao Parlamento, segundo o jornal argentino Clarín. O fato do partido peronista não ter confirmado participação em um governo de coalizão, proposto por De la Rúa, teria levado o presidente a decidir pela renúncia. As emissoras de TV afirmaram que De la Rúa já redige carta de renúncia. Analistas afirmaram que isso poderia acontecer ainda esta noite, quando governadores e líderes peronistas se reunirão em San Luís para analisar o apelo à união feito por De la Rúa. Leia o especial