Líder guerrilheiro se entrega na Colômbia Um importante dirigente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), identificado como Rafael Rojas Zúñiga, vulgo Fidel Romero, entregou-se às autoridades colombianas. Sua deserção foi anunciada pelo próprio presidente Alvaro Uribe. "Tomei a decisão de retirar-me do grupo por tratar-se de uma guerra estéril, da qual se conhece o começo mas não se conhece o fim", disse nesta segunda-feira Rafael Rojas, que se apresentou como chefe da Frente 46 das Farc, que atua no departamento (Estado) de Santander, no centro do país. O comandante guerrilheiro, de 40 anos, assegurou que após 20 anos de luta compreendeu que não valia a pena continuar fazendo "sofrer um povo que só espera um futuro melhor para as novas gerações". "Quero dizer às Farc e às demais organizações à margem da lei que o caminho é deixar as armas e ir para o lado do Estado colombiano", explicou Rojas, em uma carta a seus ex-camaradas. Também disse ter sido bem tratado pelas autoridades desde sexta-feira passada, quando se entregou às Forças Armadas através da aparente ajuda de um sacerdote. O chefe guerrilheiro foi apresentado à imprensa em uma base militar do balneário de Cartagena de Indias por Uribe, a ministra da Defesa, Martha Lucía Ramírez, e todo o alto comando das Forças Armadas e da polícia. Uribe elogiou o passo dado por Rojas, ao mesmo tempo em que prometeu "toda a solidariedade" para com aqueles que deixarem os fuzis e se reintegrarem à vida civil. No entanto, também deixou claro que dará "um tratamento implacável" aos grupos armados que insistirem em continuar desafiando o Estado que procura devolver a paz aos colombianos.