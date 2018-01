Líder indiano faz histórica visita ao Paquistão O primeiro-ministro da Índia, Atal Vajpayee, chegou ao Paquistão para participar da cúpula da Associação de Cooperação Regional no Sul da Ásia (Saarc). Esta é a primeira visita do líder indiano ao país em cinco anos, e pode ser uma oportunidade para a reaproximação entre os dois países, que recentemente declararam cessar-fogo na disputada região da Caxemira. Em uma entrevista em Islamabad, Vajpayee afirmou que vê o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, como alguém com quem pode conversar, mas que é preciso tempo para se chegar a um acordo sobre a Caxemira. Vajpayee foi recebido calorosamente no aeroporto por autoridades paquistanesas, entre elas o primeiro-ministro Zafarullah Khan Jamali. A cúpula de três dias terá início neste domingo e reunirá pela primeira vez, em dois anos, os líderes da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldivas e Butão. A cúpula do ano passado da Saarc foi cancelada devido a profundas controvérsias entre a Índia e o Paquistão. A capital paquistanesa encontra-se sob um extraordinário esquema de segurança, depois de duas tentativas de assassinato contra Musharraf no mês passado. O aeroporto foi fechado para vôos comerciais e 10.000 policiais e soldados isolaram partes da cidade.