Líder indiano pede fim do terrorismo no Paquistão O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, pediu hoje durante encontro com o presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, na Rússia, o fim do terrorismo no Paquistão. "Meu mandato é para dizer a vocês que o território paquistanês não deve ser usado para o terrorismo contra a Índia", afirmou, no primeiro encontro desde os atentados promovidos por extremistas islâmicos em novembro do ano passado contra a cidade indiana de Mumbai (ex-Bombaim), informaram autoridades russas. Os dois mantiveram uma reunião bilateral fora da agenda de cúpulas realizadas esta semana na cidade de Ecaterimburgo, nos Montes Urais.