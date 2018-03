Líder iraniano torce por vitória de Obama O presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, disse ontem que o Irã está torcendo por uma vitória do democrata Barak Obama sobre o republicano John McCain. "Preferimos Obama porque ele parece ser mais racional em política externa, apesar de sabermos que a política americana não mudará muito, seja quem for o presidente", disse Larijani, que acrescentou que Teerã não considera como séria a possibilidade de um ataque americano ao país.