Líder iraquiano pede mudanças em plano dos EUA O presidente do Conselho de Governo do Iraque, colegiado nomeado pelos Estados Unidos, disse que concorda com as objeções de um alto clérigo xiita ao plano americano para a devolução do poder ao povo iaquiano. A exigência feita pelo líder religioso, de que o iraquiano comum tenha influência direta na escolha do Poder Legislativo de transição, será discutida pelo Conselho de Governo e pela coalizão que ocupa o país, disse o presidente Jalal Talabani, que é um curdo sunita. Depois de conversar com o Grão-Aialolá Ali Husseini al-Sistani, Talabani disse: ?Considero o ponto de vista de Sua Graça lógico e razoável, e concordo com ele?. ?O acordo (para transferência de poder) continua, mas poderemos adicionar um anexo com cláusulas adicionais?, acrescentou. ?O acordo pode evoluir?. Um dos mais influentes líderes religiosos xiitas, Al-Sistani poderia destruir os esforços americanos para uma transição tranqüila de poder. Os xiitas são mais de 60% da população do Iraque, e é improvável que um programa político tenha aceitação popular sem apoio da liderança religiosa. Um porta-voz da administração americana em Bagdá preferiu não fazer comentários, dizendo que o administrador L. Paul Bremer não desrja ?negociar em público?.