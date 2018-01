Líder islâmico condenado a quatro anos na Indonésia Um tribunal da Indonésia condenou o líder muçulmano radical Abu Bakar Bashir por incitação à violência e o sentenciou a quatro anos de prisão. Mas os juízes o inocentaram da principal acusação, de liderar o Jemaah Islamiyah, o grupo do sudeste asiático vinculado à Al-Qaeda. "A fim de que o acusado não repita seus erros... ele tem de ser punido", anunciou o juiz Muhammad Saleh. "Nós, os juízes, determinamos uma sentença de quatro anos de prisão". A sentença relativamente branda colocou em dúvida os esforços do mais populoso país muçulmano do mundo para reprimir o terrorismo e a militância islâmica. Se fosse considerado culpado de todas as acusações, Bashir poderia ter sido punido com prisão perpétua. A sentença sugere que as autoridades indonésias querem conter o extremismo sem irritar a opinião pública islâmica. O julgamento era politicamente sensível para a presidente Megawati Sukarnoputri, cuja coalizão governista depende do apoio de partidos muçulmanos moderados. Representantes desses partidos, incluindo o do vice-presidente, Hamzah Haz, vinham expressando apoio a Bashir.