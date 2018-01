Líder japonês parte para reunião na Coréia do Norte O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, partiu para a Coréia do Norte, onde participará de uma cúpula com o líder Kim Jong Il para retomar conversações sobre o estabelecimento de laços diplomáticos formais entre os dois países. A viagem, que terá duração de um dia, será a primeira de Koizumi a Pyongyang desde um surpreendente encontro com Kim em setembro de 2002.