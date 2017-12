Líder líbio elogia Evo Morales em encontro na Nigéria O líder líbio, Muammar Kadafi, elogiou o presidente da Bolívia, Evo Morales, durante encontro na quarta-feira na localidade nigeriana de Abuja por ocasião da primeira cúpula entre a América do Sul e a África, de acordo com agência líbia Jana. Kadafi parabenizou Morales por ter feito "a revolução dos oprimidos" e por "estar cumprindo as aspirações do povo boliviano". Morales qualificou de apreciável o apoio que a Líbia dá à Bolívia, afirmando que os líbios compreendem bem e sustentam a luta da população indígena do país. A agência líbia acrescentou que Kadafi propôs desde 2000 a "integração" da África e da América do Sul, em cartas que enviou a dirigentes sul-americanos, reafirmando esta posição na cúpula de países da América do Sul realizada em outubro de 2004.