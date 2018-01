Líder miliciano congolês se declara inocente em abertura de julgamento em Haia

Ntaganda, nascido em Ruanda, é acusado por procuradores do Tribunal Penal Internacional (TPI) de conspirar para expandir o poder do grupo étnico Hema e tomar as vastas riquezas de petróleo, diamante e ouro da província para si.

Ele enfrenta 18 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade no total, incluindo assassinato, estupro, pilhagem e perseguição, sob uma doutrina da lei internacional que permite que ele seja acusado pessoalmente por ofensas cometidas por forças sob seu comando.

Um suposto coconspirador é Thomas Lubanga, que cumpre uma sentença de 14 anos de prisão após ser o primeiro réu condenado em 2012.