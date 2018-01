Líder militante palestino morre em explosão O líder militante palestino Raed Carmi morreu vítima da explosão de seu carro, informaram oficiais de segurança palestinos. Carmi era líder do movimento Fatah - o mesmo do presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat - na cidade Tulkarem, na Cisjordânia. Carmi tinha admitido o assassinato de dois israelenses proprietários de restaurantes em Tulkarem no ano passado, como vingança pela morte de um líder do Fatah por forças israelenses.