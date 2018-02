Líder militar de Mianmar visita zonas atingidas por ciclone

hefe da Junta Militar de Mianmar, general Than Shwe, abandonou seu bunker e viajou às áreas devastadas pelo ciclone Nargis, três semanas depois que a tempestade assolou o delta do rio Irrawaddy. Fome pode matar 30 mil crianças em Mianmar, alerta ONG Than Shwe visitou campos de refugiados em dois distritos de Yangun, Hlaing Thar Yar e Dagon, onde distribuiu material de emergência e conversou com algumas vítimas, informou neste domingo o diário oficial New Light of Myanmar, que o regime usa para divulgar suas mensagens. O periódico mostrou imagens do líder birmanês cumprimentando bebês e recebendo mostras de admiração e respeito dos desabrigados, no habitual exercício de propaganda orquestrado pelo governo nos meios de comunicação. Than Shwe, entrincheirado até sábado, 17, na nova capital de Naypidaw, continua se recusando falar com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que lhe escreveu várias cartas e telefonou diversas vezes para tratar o assunto da chegada da assistência internacional.