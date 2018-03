Líder narcotraficante é preso no norte do México O Exército mexicano prendeu ontem à noite um dos líderes do cartel dos Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix, junto com sua filha, após um tiroteio em Tijuana, no norte do país. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria de Defesa do México. Segundo as autoridades mexicanas, ele e sua irmã, Enedina Arellano Félix, tomaram o controle do cartel, após vários dos irmãos deles terem sido presos ou assassinados. Em 2003, o Departamento de Estado dos Estados Unidos chegou a oferecer US$ 5 milhões pela captura de Eduardo Arellano Félix. O cartel dos Arellano Félix surgiu na década de 1980 e se converteu em uma poderosa organização criminosa. Porém as prisões e mortes de membros do grupo enfraqueceram a quadrilha. As informações são da Associated Press.