Líder neonazista é libertado na África do Sul Eugene Terre´Blanche, líder do neonazista Movimento de Resistência Africânder (AWB), foi solto hoje da prisão após três anos. O extemista cumpria uma sentença de cinco anos por tentativa de homicídio e agressão de um funcionário seu, negro, brutalmente espancado por comer durante o serviço. Cerca de 400 militantes do AWB saudaram a libertação de Terre´Blanche, exibindo a antiga bandeira da África do Sul, dos tempos do apartheid. O líder neonazista garantiu, à saída da penitenciária, que não tem intenção de fazer política e que pretende voltar a cuidar de fazenda. Quando na prisão, Terre´Blanche admitiu ter ordenado um antentado a bomba durante as primeiras eleições democráticas do país, em 1994.