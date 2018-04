Líder norte-coreano é eleito para Parlamento A mídia norte-coreana reportou que o líder Kim Jong Un foi eleito para o corpo legislativo de maior poder com aprovação unânime de seu distrito, na região da Montanha Baekdu. Os norte-coreanos votaram no domingo para aprovar uma nova lista de deputados para a Assembleia Suprema do Povo. O processo, mais semelhante a um ritual político, é realizado uma vez a cada cinco anos.