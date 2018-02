Líder norte-coreano, Kim Jong-un, se casa, de acordo com a Coreia do Sul

SEUL - O líder norte-coreano, Kim Jong-un, se casou com uma mulher chamada Ri Sun-ju, informou a televisão estatal da Coreia do Norte, segundo o ministério da Unificação da Coreia do Sul.

A televisão norte-coreana afirmou que o casal assistiu à abertura de um parque de diversões em Pyongyang, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, encarregado das relações com o vizinho do norte.

Ri Sun-ju é a mulher mistoriosa, que foi fotografada ao lado do líder no início do mês, despertando especulações na mídia sul-coreana.

Alguns acreditavam que ela era amante ou irmã mais jovem de Kim Jong-un, chamada Kim Yo-jong. Apenas hoje o casamento foi confirmado. Alguns fontes da Coreia do Sul especulam que a moça era cantora anos atrás, mas Kim Jong-il a obrigou a interromper a carreira.

Por ser extremamente fechada, a sociedade norte-coreana não tem a tradição de divulgar informações pessoais de figuras públicas.

Veja vídeo em que Ri Sun-ju aparece cantando: