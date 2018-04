Líder norte-coreano nomeia caçula em agência, diz jornal

O diário, citando fontes que pediram anonimato, disse que o líder norte-coreano afirmou aos funcionários do importante Departamento de Segurança do Estado para tratarem Jong Un, de 26 anos, como chefe deles, quando o pai e o filho visitaram a sede da repartição, em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, no começo do ano. "Vocês devem tratar o camarada Kim Jong Un como chefe da agência. Protejam o camarada Kim Jong Un com suas vidas, como fizeram comigo no passado", teria dito Kim Jong-il. Segundo a reportagem, Kim presenteou os funcionários da agência na ocasião com cinco luxuosos carros importados.

A agência, encarregada de reprimir os dissidentes e conduzir operações de espionagem no exterior, está sob o comando do líder Kim desde 1987, segundo o jornal. O cargo de diretor está vago e o vice-diretor, U Tong Chuk, comanda formalmente a área, mas funcionários da agência dizem que é Kim Jong Un quem manda na prática. O "Dong-A Ilbo" afirmou ainda que a agência se torna mais poderosa, após tomar para si os escritórios de controle fronteiriço, antes a cargo do Exército.

Funcionários de inteligência sul-coreanos afirmaram, segundo a imprensa local, que Kim Jong-il, de 67 anos, sofreu um derrame em agosto. Desde então, teria escolhido Kim Jong Un como sucessor. O Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano não quis comentar as recentes notícias. Yang Moo Jin, professor de Estudos Norte-Coreanos da Universidade de Seul, disse não ter informações sobre a presença do caçula no comando da polícia secreta.

"Kim Jong Un definitivamente parece à frente para suceder o pai, mas temos que esperar até termos provas mais convincentes - talvez por volta de 10 de outubro, quando o partido no poder marca sua fundação", avaliou o especialista. Kim Jong-il comanda o país em grande parte por meio de seus dois postos mais importantes - chefe da Comissão de Defesa Nacional e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores -, desde que seu pai Kim Il Sung morreu, em 1994. Segundo o jornal "Dong-A Ilbo", o caçula do líder também estaria mais envolvido na organização do partido que comanda o país.