Líder norte-coreano parabeniza Putin pelo aniversário Os laços entre Rússia e Coréia do Norte estão se reforçando e ficarão ainda mais profundos no futuro, garantiu neste domingo o líder norte-coreano Kim Jong-il em mensagem de aniversário enviada ao presidente russo, Vladimir Putin, informou a imprensa da Coréia do Norte. As relações entre os dois países ficaram abaladas em 1990, quando Moscou estabeleceu laços formais com a Coréia do Sul. Porém, durante o governo Putin, a Rússia renovou os esforços para promover a amizade com a Coréia do Norte.