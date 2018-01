Líder norte-coreano ratifica moratória de mísseis Assegurando que a Coréia do Norte não é uma ameaça à paz mundial, o presidente norte-coreano, Kim Jong-il ratificou hoje, durante encontro no Kremlin com o colega russo, Vladimir Putin, a moratória que congela até 2003 o lançamento de mísseis balísticos norte-coreanos. Putin reiterou que a Rússia não considera a Coréia do Norte o Estado perigoso e inconfiável, como sustentam os Estados Unidos, e apoiou a reivindicação de Kim sobre a retirada das tropas americanas da Coréia do Sul. O presidente russo pediu ao colega norte-coreano esforços para intensificar o diálogo com os sul-coreanos, que hoje são um dos principais parceiros econômicos e comerciais da Rússia. Kim, que chegou de trem blindado à capital russo na sexta-feira, concordou com a tese russa de que o plano dos EUA para construir um sistema espacial antimíssil ameaça reativar a corrida armamentista mundial. Em troca, Putin disse que convidará a Coréia do Norte a participar de uma eventual reunião sua com o presidente americano, George W.Bush, para debater o plano americano, que também é vetado pela China e alguns aliados europeus dos Estados Unidos. Kim visitou o Mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha, e ali depositou flores. Ele recebeu de Putin promessa de ajuda financeira, para enfrentar caótica situação econômica do país, agravada agora, depois de prolongada seca, por chuvas torrenciais e inundações. A moratória norte-coreana - anunciada oficialmente em 4 de maio durante histórica visita a Pyongyang de uma delegação chefiada pelo primeiro-ministro sueco, Goran Persson, presidente em exercício da União Européia - prevê o congelamento dos testes com novos mísseis, mas não inclui a comercialização internacional desse tipo de armamento nem a venda da tecnologia de fabricação.