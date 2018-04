Líder norte-coreano visita local de lançamento de projétil O líder norte-coreano, Kim Jong-il, visitou ontem a região de Hamgyong Norte, onde, segundo a inteligência dos EUA, estaria sendo preparado o míssil Taepodong-2, com capacidade para atingir o Alasca. Funcionários de inteligência disseram ontem a deputados sul-coreanos que o projétil que está sendo preparado para lançamento na Coreia do Norte parece ser um míssil de longo alcance Taepodong-2 e não um satélite de comunicações, como assegura o país comunista. Pyongyang usou o mesmo argumento em 1998, quando testou uma versão anterior do míssil, lançado sobre o espaço aéreo japonês. O ministro da Defesa sul-coreano, Lee Sang-hee, disse que Pyongyang "deveria apresentar evidências de que se trata de um satélite", mas advertiu que seu governo considerará qualquer teste como uma ameaça.AP