Líder norte-irlandês se afastará após traição da mulher

A fonte do Partido Unionista Democrático afirmou que Robinson se afastará do poder por seis semanas. Nesse período, a liderança do país ficará com sua colega Arlene Foster.

A decisão foi tomada após a revelação de que a mulher do primeiro-ministro, Iris Robinson, teve uma relação extraconjugal com um homem 40 anos mais novo. Iris tinha 58 anos na época do caso, enquanto seu amante tinha 19.

Ela também responde a acusações de ter solicitado dezenas de milhares de dólares a financiadores para ajudar o amante a abrir um café.

O escândalo tornou o casal alvo de ironias da imprensa britânica e também pode ter consequências políticas graves na Irlanda do Norte.