Líder oposicionista é assassinado no Paquistão Um político oposicionista e ex-chefe de segurança da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto foi assassinado na região sul do Paquistão, desencadeando uma revolta por parte de seus simpatizantes, informou a polícia local. Dois homens armados a bordo de uma motocicleta abriram fogo contra o carro de Munawar Soharwardi em uma rua movimentada da zona leste de Karachi, a maior cidade do Paquistão, disse o subcomandante de polícia Tariq Jamil. De acordo com ele, as autoridades locais iniciaram uma investigação, mas a polícia ainda não definiu suspeitos. O assassinato desencadeou violência perto da residência de Soharwardi. Dezenas de manifestantes atiraram pedras contra um posto de gasolina e contra uma agência bancária. Os manifestantes incendiaram dois carros e uma motocicleta e danificaram diversas lojas. Eles também tentaram incendiar uma agência bancária, mas a polícia os conteve. Jovens enfurecidos atearam fogo a um bloqueio de tráfego antes do funeral de Soharwardi, que deveria ocorrer ainda hoje.