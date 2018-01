Líder oposicionista Tymoshenko sai da prisão na Ucrânia

A ex-primeira-ministra e opositora do atual governo, Yulia Tymoshenko, foi libertada da prisão neste sábado, 22, informou o porta-voz do partido do qual ela faz parte.

A libertação de Yulia ocorreu ao mesmo tempo em que o Parlamento da Ucrânia aprovou a destituição do presidente, Viktor Yanukovich, e a realização de novas eleições em 25 de maio. Na sexta-feira, 21, os legisladores do país votaram pela anulação das penas da ex-primeira-ministra.

Yulia foi condenada a 7 anos de prisão em 2011, sob acusação de corrupção em um contrato de fornecimento de gás com a estatal russa Gazprom. Partidários dela acusam o governo de abuso de poder com sua prisão, que é vista como um caso de vingança política.

As novas eleições para presidente ocorrerão em 25 de maio. A notícia da saída de Yanukovich foi recebida com fogos de artifício na Praça da Independência, epicentro do movimento, às 15 horas em Kiev.

(Fonte: Associated Press e Agência Estado)