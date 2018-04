Líder opositor da Tunísia Mohammed Brahmi é morto a tiros

TÚNIS - Um dos líderes do partido de oposição Movimento do Povo foi morto a tiros na Tunísia, segundo o advogado e membro do grupo Khaled Khichi. Falando do hospital, Khichi disse que Mohammed Brahmi foi morto em frente a sua casa, em Túnis, nesta quinta-feira, 26, pela manhã.

Brahmi era um nacionalista crítico contumaz do governo de orientação islâmica e participava da assembleia que prepara uma nova Constituição para o país, berço da onda de rebeliões conhecida como Primavera Árabe, em 2011.

"Ele foi baleado na frente da sua casa, quando estava com sua filha deficiente", disse o correligionário Mohamed Nabki à Reuters. Os assassinos fugiram de moto.

Este foi o segundo assassinato de um político da oposição, após a morte do esquerdista Chokri Belaid em fevereiro. O incidente com Belaid resultou na renúncia do primeiro-ministro do país e desencadeou a pior onda de violência na Tunísia desde a rebelião que derrubou o ditador Zine al-Abidine Ben Ali.

O governo atribuiu o assassinato de Belaid a ação de extremistas islâmicos. Berço da Primavera Árabe, a Tunísia está se esforçando para fazer uma transição para a democracia./ AP e REUTERS