Líder opositor rebelde moderado renuncia ao cargo O líder do principal grupo de oposição da Síria, Moaz Alkhatib, renunciou ontem. Segundo ele, sua decisão foi tomada para "poder agir com mais liberdade", num duro golpe para uma ala moderada da revolta de dois anos contra o governo do ditador sírio, Bashar Assad. Ex-líder religioso da mesquita Umayyad, em Damasco, ele havia sido escolhido em novembro para comandar a Coalizão Nacional para a Síria Revolucionária e as Forças da Oposição. "Eu tinha prometido ao grande povo sírio e prometido a Deus que renunciaria se os problemas alcançassem algumas linhas vermelhas", afirmou Alkhatib. / REUTERS