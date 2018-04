Líder opositor rejeita recontagem parcial; protestos continuam no Irã

A crise política no Irã, iniciada há quatro dias com as denúncias de fraude feitas pela oposição após a eleição presidencial vencida pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad, ampliou-se ontem com a decisão do Conselho dos Guardiães - órgão responsável pela fiscalização da votação - de fazer uma recontagem parcial dos votos. O moderado Mir Hossein Mousavi, candidato oposicionista derrotado na eleição de sexta-feira, rejeitou a medida, exigindo a anulação da eleição. Com isso, Teerã viveu mais um dia de protestos - contra e a favor da reeleição de Ahmadinejad. O número de mortos nos confrontos com a polícia subiu para sete e jornalistas estrangeiros foram proibidos de sair às ruas. O Conselho dos Guardiães foi acionado pelo aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, que na véspera havia prometido investigar as denúncias da oposição. O conselho decidiu recontar os votos apenas das urnas nas quais existam suspeitas de irregularidades. Mousavi afirma que não adianta recontar os votos porque muitos deles desapareceram das urnas. Os resultados oficiais mostraram uma vitória fácil do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, com 63% dos votos. A oposição esperava um resultado mais apertado e Mousavi, que obteve apenas 34% da votação, alegou que houve fraude generalizada e exigiu a realização de novas eleições, dando início à onda de protestos. Falando em rede nacional pela TV, Khamenei defendeu a recontagem parcial, mas rejeitou qualquer revisão do resultado oficial ao chamar Ahmadinejad de "presidente eleito do Irã". PROTESTOS Em meio ao impasse político, milhares de iranianos realizaram novas demonstrações em favor tanto de Ahmadinejad quanto de Mousavi. Os atos ocorreram em diferentes pontos de Teerã e não houve confrontos. Milhares de manifestantes pró-Ahmadinejad reuniram-se na Praça Vali-e-Asr, centro da capital, onde estava planejado um ato da oposição. Mousavi pediu a seus eleitores que não comparecessem ao local, com receio de que o encontro resultasse em violência. Os moderados acabaram se reunindo em outro local da cidade. Jornalistas afirmaram que, com base em imagens divulgadas pela TV estatal iraniana, o ato pró-Ahmadinejad pareceu ser menor que o da oposição, mas não foi possível confirmar a informação em razão das restrições impostas pelo governo à atuação da imprensa (mais informações nesta página). Protestos de opositores também ocorreram ontem nas cidades de Isfahan, Rasht e Tabriz - mas sem relatos de confrontos ou prisões. Ao mesmo tempo, na cidade sagrada de Qom, quartel-general dos líderes religiosos conservadores, houve uma manifestação em favor do presidente. De acordo com a imprensa estatal, o saldo da violência na segunda-feira em Teerã foi de sete mortos. Segundo a versão oficial, as mortes teriam ocorrido depois que um grupo de manifestantes atacou um posto militar. Opositores informaram ontem que a polícia prendeu dois importantes nomes da oposição. O ex-vice-presidente reformista iraniano Mohamed Ali Abtahi, que foi braço direito do ex-presidente Mohamed Khatami, foi detido ontem em sua casa. Said Hajarian, ex-assessor de Khatami, também foi preso, denunciou a mulher dele. A ONG comandada pela advogada e ativista Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz em 2003, também denunciou ontem que um de seus diretores foi preso pela polícia. MAR DE IRREGULARIDADES Apesar de a votação ser em cédulas e a apuração ser feita manualmente, os primeiros resultados saem apenas 20 minutos após o fechamento das urnas, projetando uma ampla vitória de Ahmadinejad, com cerca de 60% dos votos Sites que apoiam Mousavi são tirados do ar e sistema de envio de mensagem de texto por celular entra em colapso Partidários de Mousavi dizem que houve falta de cédulas em seções eleitorais localizadas no norte de Teerã Fiscais da oposição são impedidos de acompanhar a contagem dos votos Parte do serviço de telefonia celular no país entre em pane no sábado Governo dos EUA e União Europeia questionam resultado da eleição e cobram explicações de Ahmadinejad Diante das acusações de fraude e da onda de protestos, governo iraniano anuncia que não renovará o visto de jornalistas estrangeiros