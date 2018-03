Líder opositora de Mianmá é transferida para capital O governo militar de Mianmá (a ex-Birmânia) transferiu hoje a detida líder pró-democracia Aung San Suu Kyi para a capital, segundo fontes, depois de ter fechado os escritórios do partido dela, detido destacados seguidores e ordenado a suspensão das aulas em universidades em todo o país. A Prêmio Nobel da Paz estaria num "lugar seguro" em Yangun. Ele havia sido colocado sob "custódia de proteção" há dois dias no norte do país, disseram as fontes. Mas ele não teria sido levada para a mansão de sua família, onde permaneceu em prisão domiciliar no ano passado. A repressão, que tem alarmado as Nações Unidas e governos ocidentais, seguiu-se a violentos confrontos entre partidários dela e milhares de manifestantes pró-junta militar que deixaram quatro mortos e 50 feridos na sexta-feira no norte de Mianmá.