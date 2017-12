Líder palestino é condenado à prisão perpétua Marwan Barghouthi, líder da resistência palestina visto como potencial sucessor do presidente Yasser Arafat, foi condenado hoje à prisão perpétua, por assassinato, por um tribunal israelense. "A ocupação (israelense) vai acabar um dia. Ela está morrendo", disse Barghouthi, de 45 anos, antes de o tribunal de Tel-Aviv anunciar penas consecutivas de prisão perpétua por acusações de assassinato relacionadas à morte de cinco pessoas em ataques de militantes de sua facção, a Fatah Antes de entrar na sala do tribunal e fazer o "V" da vitória com os dedos, Barghouthi, de 45 anos, foi cumprimentado e beijado por parlamentares árabes-israelenses. Ele negou envolvimento nas emboscadas realizadas pelos militantes, mas foi condenado a outros 20 anos por tentativa de assassinato e mais 20 por atividade num "grupo terrorista" - 165 anos no total - num julgamento que mobilizou o público e foi denunciado pelos palestinos como um espetáculo