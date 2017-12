Líder palestino Yasser Arafat continua em estado crítico O líder palestino Yasser Arafat está em estado crítico neste sábado em um hospital militar francês. Os médicos disseram no último boletim médico divulgado na sexta-feira, que o estado de saúde do líder de 75 anos, não registrou evolução "nem em um sentido, nem no outro", mas ainda não forneceram nenhum diagnóstico oficial. "O estado do presidente Yasser Arafat não piorou" disse o general Christian Estripeau aos jornalistas que fazem plantão no hospital, na sexta-feira. "É considerado estável até divulgação do próximo boletin", disse o prota-voz de Arafat, Nabil Abu Rdeneh.