Líder paquistanês explica apoio aos EUA O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, deve fazer um pronunciamento hoje para defender sua decisão de cooperar com os Estados Unidos na luta contra o terrorismo. Musharraf enfrenta a tarefa difícil de convencer a população depois da reação de indignação e de temor por causa do anúncio do apoio a um possível ataque ao Afeganistão. O presidente vai assegurar ao povo que o governo atuou visando o interesse nacional ao prometer ajuda aos Estados Unidos para capturar ou matar o terrorista Osama bin Laden no país vizinho.